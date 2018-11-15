Какая доставка еды хорошая?

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Какая доставка еды хорошая?

Новое сообщение sprosst » 15 ноя 2018, 02:06

Добрый день. Подскажите, какая доставка еды самая популярная и вкусная, при соблюдении всех норм и законов по чистоте и безопасности питания.

Планирую на работы для сотрудников заказывать еду, вот занимаюсь выбором ответственной компании.



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Re: Какая доставка еды хорошая?

Новое сообщение sprosst » 25 ноя 2018, 14:42

Очень хорошая и вкусная еда вот тут https://www.057.ua/dosug/52/subcat/44 выбирайте ресторан и звоните. Но советую конечно же заказывать роллы. Я их сильно обожаю :)

Вообще я часто заказываю еду на дом, так как из-за работы вообще ничего не успеваю.

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Re: Какая доставка еды хорошая?

Новое сообщение old » 27 дек 2018, 13:15

А краудфандингом заниматься времени хватает? :D :D :D
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Re: Какая доставка еды хорошая?

Новое сообщение ymka » 05 янв 2019, 02:18

Здравствуйте, если вы хотите вкусно покушать, то вы можете обратить внимание на сервис http://univercaffe.ru , отличное кафе, мне лично оно очень нравится.

Там можно просто чудесно провести свое время.

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Re: Какая доставка еды хорошая?

Новое сообщение Danchik » 28 янв 2022, 15:56

Я вот тоже сейчас ищу нормальную фирму в Москве, где можно было бы комплексные обеды для своих строителей заказывать. Может, кто-то из вас подскажет?
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