sprosst » 15 ноя 2018, 02:06

Добрый день. Подскажите, какая доставка еды самая популярная и вкусная, при соблюдении всех норм и законов по чистоте и безопасности питания.

Планирую на работы для сотрудников заказывать еду, вот занимаюсь выбором ответственной компании.