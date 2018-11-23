Как выбрать кальян?
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Как выбрать кальян?
На рынке представлены сотни наргиле разных марок, моделей, конфигураций, характеристик. Это сильно усложняет задачу выбора кальяна. Помогите разобраться какой выбрать кальян...
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Как выбрать кальян?
Выбрать кальян задача под силу практически каждому. Нужно лишь знать некоторые тонкости. Кальян сам лучше покупать медный (он не ржавеет и более красивый, хотя окисляется но нужно хорошо вытирать после того как помыли) и высокий. А какой табак курить решайте уже сами но не смотрите особо на цену, это я по себе понял, чем табачок дешевле тем он хуже, лично мне нравится клубника-киви, которую беру в интернет магазине https://tabakopt.com.ua/tabak/
- Arma
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Как выбрать кальян?
Хороший кальян стоит немалых денег. Но для себя никогда не жалейте. Это касается как самого аппарата, так и табака и прочих аксессуаров. Я недавно покупал для калауд оригинальный, приобретал в магазине "Икс-Камин" у метро Бауманская- https://shop.kalyan-hut.ru/stores/bauman/. Остался доволен, потому что качество на высшем уровне. Здесь же есть и прочие аксессуары,
- akrabat
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 10:26
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Re: Как выбрать кальян?
Курение кальяна это бесполезная трата денег при это еще вы губите свое здоровье, к тому же если посчитать сколько уходит на это денег в месяц или в год многие могут удивиться за эти деньги можно очень хорошо отдохнуть съездить куда то или же дома посидеть вызвать себе проститутку, зная что есть https://prostitutki-moskvy.eu Проститутки Москвы на ночь можно быть уверенным они доставят вам намного больше удовольствия чем забитый табаком кальян и здоровье вы свое губить не будете.
- Miami37
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 апр 2019, 00:07
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Re: Как выбрать кальян?
Вредные привычки подавляют детородную функцию https://alkogolizm-i-besplodie.ru/repro ... renie.html, а кальян еще хуже чем сигареты.Говорят что кальян все равно что выкуренные 100 сигарет.
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Как выбрать кальян?
А я обычно все заказываю на https://smokyland.su/
Там и выбирать не надо, весь ассортимент актуальный, зашел, что понравилось - взял, и уверен, что качество точно хорошее
- vtem
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 июл 2019, 18:01
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