Как выбрать кальян?

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Как выбрать кальян?

Новое сообщение Lechuy » 23 ноя 2018, 10:34

На рынке представлены сотни наргиле разных марок, моделей, конфигураций, характеристик. Это сильно усложняет задачу выбора кальяна. Помогите разобраться какой выбрать кальян...


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Сообщения: 33
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Re: Как выбрать кальян?

Новое сообщение Arma » 24 ноя 2018, 10:53

Выбрать кальян задача под силу практически каждому. Нужно лишь знать некоторые тонкости. Кальян сам лучше покупать медный (он не ржавеет и более красивый, хотя окисляется но нужно хорошо вытирать после того как помыли) и высокий. А какой табак курить решайте уже сами но не смотрите особо на цену, это я по себе понял, чем табачок дешевле тем он хуже, лично мне нравится клубника-киви, которую беру в интернет магазине https://tabakopt.com.ua/tabak/
Arma
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Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Как выбрать кальян?

Новое сообщение akrabat » 05 июн 2019, 11:51

Хороший кальян стоит немалых денег. Но для себя никогда не жалейте. Это касается как самого аппарата, так и табака и прочих аксессуаров. Я недавно покупал для калауд оригинальный, приобретал в магазине "Икс-Камин" у метро Бауманская- https://shop.kalyan-hut.ru/stores/bauman/. Остался доволен, потому что качество на высшем уровне. Здесь же есть и прочие аксессуары,
akrabat
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 10:26
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Re: Как выбрать кальян?

Новое сообщение Miami37 » 06 июн 2019, 02:27

Курение кальяна это бесполезная трата денег при это еще вы губите свое здоровье, к тому же если посчитать сколько уходит на это денег в месяц или в год многие могут удивиться за эти деньги можно очень хорошо отдохнуть съездить куда то или же дома посидеть вызвать себе проститутку, зная что есть https://prostitutki-moskvy.eu Проститутки Москвы на ночь можно быть уверенным они доставят вам намного больше удовольствия чем забитый табаком кальян и здоровье вы свое губить не будете.
Miami37
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 апр 2019, 00:07
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Re: Как выбрать кальян?

Новое сообщение Violla » 17 июн 2019, 16:05

Вредные привычки подавляют детородную функцию https://alkogolizm-i-besplodie.ru/repro ... renie.html, а кальян еще хуже чем сигареты.Говорят что кальян все равно что выкуренные 100 сигарет.
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Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Как выбрать кальян?

Новое сообщение vtem » 23 июл 2019, 18:03

А я обычно все заказываю на https://smokyland.su/

Там и выбирать не надо, весь ассортимент актуальный, зашел, что понравилось - взял, и уверен, что качество точно хорошее

vtem
 
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