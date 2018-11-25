Нужен совет по выбору фильма

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Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение polina.laxtanova » 25 ноя 2018, 15:32

Я вот когда у меня появляется свободное время, всегда смотрю популярные фильмы, сериалы или передачи, можете что-то посоветовать дельное? А то все что знала, уже пересмотрела.


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Re: Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение tanya1982 » 25 ноя 2018, 19:45

Недавно смотрела с мужем Веном, фильм просто шедевр! Так что советую и вам, боевик, фантастика, комедия, все в стиле Marvel. Так что однозначно советую к просмотру.
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Re: Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение Sergey1818 » 25 ноя 2018, 20:29

Ну я больше предпочитаю не фильмы, а передачи, шоу притом как украинские, так и русские, кстати вот здесь http://hdshowonline.ru/ смотрю все в отличном качестве. А фильмы мне давно уже кажутся какими-то однотипными.
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Re: Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:39

Я люблю наши старые советские комедии . Смотрю на ютубе.
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Re: Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение kerch » 23 фев 2019, 19:34

Фильм "Галвестон" смотрели? Как по мне, довольно-таки интересно кино, с крутым сюжетом. Если есть желания посмотрите трейлер фильма, и скачивайте на этом портале http://n-torrents.org/load/films/trille ... -1-0-72659 . Не пожалеете. Приятного вам просмотра!

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Re: Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение Viksa » 30 ноя 2020, 13:44

Так что однозначно советую к просмотру.
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