Нужен совет по выбору фильма
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Нужен совет по выбору фильма
Я вот когда у меня появляется свободное время, всегда смотрю популярные фильмы, сериалы или передачи, можете что-то посоветовать дельное? А то все что знала, уже пересмотрела.
- polina.laxtanova
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 сен 2018, 14:59
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Re: Нужен совет по выбору фильма
Недавно смотрела с мужем Веном, фильм просто шедевр! Так что советую и вам, боевик, фантастика, комедия, все в стиле Marvel. Так что однозначно советую к просмотру.
- tanya1982
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 15:30
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Re: Нужен совет по выбору фильма
Ну я больше предпочитаю не фильмы, а передачи, шоу притом как украинские, так и русские, кстати вот здесь http://hdshowonline.ru/ смотрю все в отличном качестве. А фильмы мне давно уже кажутся какими-то однотипными.
- Sergey1818
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 16:13
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Re: Нужен совет по выбору фильма
Я люблю наши старые советские комедии . Смотрю на ютубе.
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Re: Нужен совет по выбору фильма
Фильм "Галвестон" смотрели? Как по мне, довольно-таки интересно кино, с крутым сюжетом. Если есть желания посмотрите трейлер фильма, и скачивайте на этом портале http://n-torrents.org/load/films/trille ... -1-0-72659 . Не пожалеете. Приятного вам просмотра!
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Нужен совет по выбору фильма
Так что однозначно советую к просмотру.
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Viksa
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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