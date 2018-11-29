Клубная музыка

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Клубная музыка

Новое сообщение kerch » 29 ноя 2018, 22:28

Привет. Хочу послушать клубняк) Есть нормальные сайты?


kerch
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Клубная музыка

Новое сообщение Milanka » 29 ноя 2018, 22:59

kerch писал(а):Привет. Хочу послушать клубняк) Есть нормальные сайты?

Привет. Есть) Я сейчас слушаю песню Audien - Message на сайте https://bitmp3.net/clubmusic/11465-audien-message.html .Там все бесплатно и есть множество песен разных исполнителей и жанров. Никакой рекламы и смс, в поиске ввел нужного исполнителя и слушай! ;)

Milanka
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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Re: Клубная музыка

Новое сообщение Вармолей » 04 дек 2018, 19:55

Привет, сейчас все в интернете есть
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Клубная музыка

Новое сообщение ymka » 04 дек 2018, 19:57

Скачайте в сети свои любы мелодии и запишите на диск, так ваша любимая музыка будет всегда с вами. Стоимость за тиражирование CD указана за 1 (один) диск и включает в себя стоимость носителя, изготовление матрицы, печать на диске, лакировку, штамповку информации (запись) на специальном оборудовании. Рекомендую вам обратится вот сюда https://cdbrand.ru/ у них можете узнать стоимость.
ymka
Писатель
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Клубная музыка

Новое сообщение otello34 » 16 авг 2020, 20:17

На этом сайте можете послушать транс https://mp3uk.net Заодно будете в курсе всех самых крутых новинок
otello34
Читатель
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
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Re: Клубная музыка

Новое сообщение docent2019 » 14 ноя 2021, 15:25

Здравствуйте! Качаю лучшую и любимую клубную музыку с этого сайта https://muzonov.net/, очень удобный сервис, который я использую долгие годы и он меня полностью устраивает, а недавно сайт еще и стал более стабильным и теперь вообще не лагает! Думаю, что это лучший вариант на сегодня!
docent2019
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2021, 18:39
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