Атрибут праздника воздушные шарики

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Атрибут праздника воздушные шарики

Новое сообщение Lechuy » 14 янв 2019, 18:30

Неизменный атрибут любого праздничного мероприятия это воздушные шарики. Они всегда вызывают ощущение праздник и у взрослых, и у малышей. Главное – правильно украсить ими помещение. Просто связка надутых шариков – это, конечно, здорово, но сегодня ей уже никого не удивишь. Какие самые оригинальные методы украшения комнаты воздушными шарами?


Lechuy
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Сообщения: 35
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Re: Атрибут праздника воздушные шарики

Новое сообщение Arma » 15 янв 2019, 18:10

Композиции из воздушных шариков актуальны для любого праздничного мероприятия. Мы постоянно на детские праздники заказываем в компании Мир Шарико такое оформление и они нам создавали и сад цветов на детский утренник и лес воздушных елочек на празднование нового года, а еще у них есть воздушные фигурки любимых мульт-героев детей https://sharik.kiev.ua/sharyi_iz_folgi/princzessyi.html
Arma
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Сообщения: 19
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Re: Атрибут праздника воздушные шарики

Новое сообщение OlgaDar » 27 янв 2019, 15:49

Шары под потолком красиво смотрятся.
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OlgaDar
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Re: Атрибут праздника воздушные шарики

Новое сообщение ymka » 27 янв 2019, 16:07

Мой вам совет- не нужно тянуть кота за помидоры и просто обратитесь в компанию которая выполнит всю рутинную работу и вам останется только радоваться празднику http://banket.ru эти ребята знают свое дело по организации праздника. Банкетный стол у них просто шикарный, можно отменить посиделками а потом уже идти тусить)))
ymka
Фанат
 
Сообщения: 101
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Re: Атрибут праздника воздушные шарики

Новое сообщение Lonewolf » 21 апр 2019, 13:54

Мы покупаем воздушные шарики у компании "КРЕАТИВ", которая находится в Харькове! Девочки делают бесподобные фигуры из шаров http://kreativ.kh.ua/gallery_Figury-iz-sharov/. Вот: Изображение

Кроме этого конечно же покупаем у них гелиевые шарики и красивейшие связки шаров http://kreativ.kh.ua/gallery_shary-s-konfetti/, а атрибутику приобретаем в интернет-магазине "ОПТОШКА" https://optoshka.com.ua/- тут всё для организации праздника: хлопушки, свечи, гирлянды, конфетти, шарики и т.д.

Lonewolf
 
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Зарегистрирован: 21 апр 2019, 13:45
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Re: Атрибут праздника воздушные шарики

Новое сообщение Samantha » 02 июл 2019, 22:46

Ребят, а цветы в интернет-магазине Мосцветорг не пробовали покупать? Мне нужен букет на завтра. Может поможете по быстрому выбрать? буду очень признательна.
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Re: Атрибут праздника воздушные шарики

Новое сообщение Weelka » 20 май 2020, 23:29

Можно также купить оптом цветы для декора праздника, есть оптовая продажа цветов Астана предлагает много вариантов, но я рекомендую обращаться в фирму "Империя цветов", у них цены отличные и огромный выбор цветов, как по отдельности, так и в букетах всевозможных.
Weelka
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