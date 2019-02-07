Какие сериалы смотрите вы? Посоветуйте интересные
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Какие сериалы смотрите вы? Посоветуйте интересные
Какие сериалы смотрите вы? Посоветуйте интересные, жанр и страна выпуска не важна.
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Какие сериалы смотрите вы? Посоветуйте интересные
Смотря какие жанры вам нравятся, за последних пол года посмотрел больше 10 сериалов, разных жанров. Например: "Карнавал", "Экспансия", "Очень странные дела", "Тьма", "Электрические сны Филиппа К. Дика", "Сосны", " Черное зеркало", "Грешница", "Потерянная комната", "Незнакомые лица", "Вспомни, что будет", "Игра престолов", "Бойтесь ходячих мертвецов", "Ходячие мертвецы", "Фортитьюд"
- Diduo
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Какие сериалы смотрите вы? Посоветуйте интересные
Сейчас смотрю сериал "Собибор" (2018). В прошлом году даже выдвинут на Оскара. Следующий планирую "Три дня до весны" (2017), говорят тоже интересный. Могу так же предложить портал с турецкими сериалами.. Там уже сами выберите какой понравиться по описанию. http://tureckie-seriali.ru
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Какие сериалы смотрите вы? Посоветуйте интересные
Смотрю сериал Запретная любовь. Ну просто шикарный сериал; сюжет непредсказуемый, оценят все домохозяйки. По телевизору его сейчас не показывают, но можно найти на сайте https://kino24.online/serialy все серии в хорошем качестве. Просмотр бесплатный и безлимитный; можно смотреть круглосуточно в любом месте где есть интернет.
- BogdanB
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 дек 2017, 15:14
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