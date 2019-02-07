Diduo » 07 фев 2019, 10:26

Смотря какие жанры вам нравятся, за последних пол года посмотрел больше 10 сериалов, разных жанров. Например: "Карнавал", "Экспансия", "Очень странные дела", "Тьма", "Электрические сны Филиппа К. Дика", "Сосны", " Черное зеркало", "Грешница", "Потерянная комната", "Незнакомые лица", "Вспомни, что будет", "Игра престолов", "Бойтесь ходячих мертвецов", "Ходячие мертвецы", "Фортитьюд"