Бисер

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Бисер

Новое сообщение Неваляшка » 07 мар 2019, 15:26

Всем привет. Я хочу научиться плести из бисера, и подруга посоветовала в интернет магазине купить всё необходимое, в частности – разноцветный бисер. Изучила очень внимательно всю информацию, а потом в этом https://jbizhu.ru/category/biser/ разделе нашла из бюджетной ценовой категории как раз то, что нужно. Приходилось ли кому-то из вас в интернете вести сотрудничество с этой торговой площадкой? Буду вам очень признательна, если поделитесь своими историями из жизни, потому что для меня это действительно очень важно.


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Неваляшка
Писатель
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Бисер

Новое сообщение VikiSamva » 23 апр 2021, 16:17

Если вам нравится этим заниматься, то покупайте, как для меня это очень уж нудное занятие, да они такие мелкие в руках неудобно держать, не только что то делать. Но у всех свое хобби.
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VikiSamva
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Сообщения: 96
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
Откуда: Россия
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Re: Бисер

Новое сообщение Natashavytrum » 09 фев 2022, 15:20

В интернет магазин Монпасье представлен широкий выбор и цены на весь ассортимент приемлемые, а качество отличное. Например там можно подобрать очень хороший бисер.
Natashavytrum
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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Re: Бисер

Новое сообщение Hamur » 13 фев 2022, 06:56

Ммммм, 300 лет их не видела. Хочу!!! ))
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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Re: Бисер

Новое сообщение Hamur » 13 фев 2022, 06:56

Но только такие, как в детстве ! В коробочке ! ))
Hamur
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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Re: Бисер

Новое сообщение Hamur » 13 фев 2022, 06:57

Это так трогательно, когда человек имеет какое-то хобби и посвящает своему любимому делу время…

А бисероплетение – это вообще крутое увлечение! Ведь изделия из бисера получаются такими нежными и красивыми!

Кстати, видела, что разные наборы для творчества продаются на сайте интернет-магазина Розетка https://rozetka.com.ua/biser/c4652471/ .

Можете посмотреть, что там есть и купить себе нужные аксессуары.

Hamur
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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Re: Бисер

Новое сообщение max113 » 16 мар 2022, 08:22

В ателье много должно быть.
max113
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: Бисер

Новое сообщение Deimon » 12 июн 2022, 13:46

шикарно
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Deimon
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Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 окт 2020, 22:38
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