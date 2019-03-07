Бисер
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Бисер
Всем привет. Я хочу научиться плести из бисера, и подруга посоветовала в интернет магазине купить всё необходимое, в частности – разноцветный бисер. Изучила очень внимательно всю информацию, а потом в этом https://jbizhu.ru/category/biser/ разделе нашла из бюджетной ценовой категории как раз то, что нужно. Приходилось ли кому-то из вас в интернете вести сотрудничество с этой торговой площадкой? Буду вам очень признательна, если поделитесь своими историями из жизни, потому что для меня это действительно очень важно.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Бисер
Если вам нравится этим заниматься, то покупайте, как для меня это очень уж нудное занятие, да они такие мелкие в руках неудобно держать, не только что то делать. Но у всех свое хобби.
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VikiSamva
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Re: Бисер
В интернет магазин Монпасье представлен широкий выбор и цены на весь ассортимент приемлемые, а качество отличное. Например там можно подобрать очень хороший бисер.
- Natashavytrum
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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Re: Бисер
Ммммм, 300 лет их не видела. Хочу!!! ))
- Hamur
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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Re: Бисер
Но только такие, как в детстве ! В коробочке ! ))
- Hamur
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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Re: Бисер
Это так трогательно, когда человек имеет какое-то хобби и посвящает своему любимому делу время…
А бисероплетение – это вообще крутое увлечение! Ведь изделия из бисера получаются такими нежными и красивыми!
Кстати, видела, что разные наборы для творчества продаются на сайте интернет-магазина Розетка https://rozetka.com.ua/biser/c4652471/ .
Можете посмотреть, что там есть и купить себе нужные аксессуары.
- Hamur
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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Re: Бисер
В ателье много должно быть.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: Бисер
шикарно
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Deimon
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 25 окт 2020, 22:38
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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