Интимная супружеская жизнь

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Интимная супружеская жизнь

Новое сообщение prinzessadi » 18 мар 2019, 11:27

Помогите советом. После 7 лет супружеской жизни секс перестал доставлять прежнее удовольствие. Нет былого огня. Всё песно, скучно и обыденно. Что делать? Как вернуть наслаждение в сексуальную жизнь?


prinzessadi
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 11:18
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Re: Интимная супружеская жизнь

Новое сообщение afroditalove » 21 мар 2019, 10:37

На самом деле ответ на ваш вопрос лежит на поверхности. Вам просто нужно попробовать кое-что новенькое! Например, разнообразные секс-игрушки! Это придаст вашим сексуальным играм пикантности, раскрепостит вас на новые эксперименты и подвиги, вернёт былой огонь! Вот увидите, удовольствие станет двойным, а оргазмы мощными и постоянными.

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Мы уже на той стадии, когда экспериментируем с секс-машинами! Если интересна эта тема, ссылку так же оставляю http://extazmachines.ru/seks_mashiny/

Мы с мужем любим вот эту машинку http://extazmachines.ru/seks_mashiny/sex-mashina-double-slider.html она одновременно может работат с двумя - с мужчной и с женщиной :twisted: Очень, я вам скажу, нереально, такие эмоции, просто шторм! Попробуйте :twisted:

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afroditalove
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 10:24
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Re: Интимная супружеская жизнь

Новое сообщение loveprinzessa » 17 апр 2019, 14:27

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Удачи вам, в ваших начинаниях и приключениях на волнах бесконечных оргазмом!!! :twisted:

loveprinzessa
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 14:10
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Re: Интимная супружеская жизнь

Новое сообщение Groove » 14 окт 2019, 09:48

У нас супругой интим бьёт многооргазным гейзером. Даже кончать на неё просит - ей это нравится очень, а я и рад. Струйный с неё ключом. Множество оргазмов. Мы с ней счастливы вместе и уверены, что это навсегда ! Ничто не разрушит нашу безграничную и безумную любовь !!!
Groove
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 09:39
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Re: Интимная супружеская жизнь

Новое сообщение Vasrter » 09 ноя 2020, 01:22

Если надоест с женой, можно поразвлечься с проституткой, вот https://prostitutkiadler.com/prostitutka/178/ к примеру Амина, красивая, сексуальная и секс с ней будет на высоте.
Vasrter
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 01:14
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