Смотрите ли вы 18+

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение Станислав Саргаев » 16 апр 2019, 15:12

Кто смотрит видео 18+, вам не запрещает жена или вы может вместе с ней смотрите и повторяете все ночью?)) Кстати а где вы это делаете?)


Станислав Саргаев
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
Вернуться к началу

Re: Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение Senindmitriy » 16 апр 2019, 20:34

Прикол в том что как раз таки и смотрим, пытаемся повторить,у нас даже игра с ней такая есть кто сможет сделать также как и в видосе, очень прикольно :D
Senindmitriy
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
Вернуться к началу

Re: Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение Григорий Савченко » 17 апр 2019, 04:16

Всегда по разному, но жена мне не может никак это запретить. Я бы сказал это нужно делать вместе с ней, чтобы она тоже смотрела. Всегда кстати это делаем вот здесь: видео 18+ где плеер очень удобный, да и к тому же ничего не лагает никогда. Очень удобно, выбор огромный. Рекомендую и вам зайти туда. Удачи!
Григорий Савченко
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
Вернуться к началу

Re: Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение kozlovvalera » 18 апр 2019, 15:46

Часто смотрим и это полезно)
kozlovvalera
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
Вернуться к началу

Re: Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение Stateoftrance » 18 апр 2019, 15:49

Смотрим, часто это делаем, нам это придает с супругой уверенность ночью! Вообще любим это дело смотреть на 24xxx.me выбор роликов классный + категорий очень много различных. Каждый день пополнение видео, советую посмотреть, думаю вам понравится.
Stateoftrance
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
Вернуться к началу

Re: Смотрите ли вы 18+

Новое сообщение Tixon28 » 09 апр 2022, 16:54

А кто не смотрит? Хотя я больше предпочитаю интим досуг с реальными красотками. Кстати, хочу посоветовать глянуть, какие есть тут https://vtagilke.com шлюхи Нижнего Тагила, сам частенько подбираю там анкеты красоток, с которыми можно развлекаться. Думаю, вам там какая-то из девиц тоже придётся по вкусу, тем более, они все шикарные и умелые в постели.
Tixon28
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 20:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group