Смотрите ли вы 18+
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Смотрите ли вы 18+
Кто смотрит видео 18+, вам не запрещает жена или вы может вместе с ней смотрите и повторяете все ночью?)) Кстати а где вы это делаете?)
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Смотрите ли вы 18+
Прикол в том что как раз таки и смотрим, пытаемся повторить,у нас даже игра с ней такая есть кто сможет сделать также как и в видосе, очень прикольно
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Смотрите ли вы 18+
Всегда по разному, но жена мне не может никак это запретить. Я бы сказал это нужно делать вместе с ней, чтобы она тоже смотрела. Всегда кстати это делаем вот здесь: видео 18+ где плеер очень удобный, да и к тому же ничего не лагает никогда. Очень удобно, выбор огромный. Рекомендую и вам зайти туда. Удачи!
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Смотрите ли вы 18+
Часто смотрим и это полезно)
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Смотрите ли вы 18+
Смотрим, часто это делаем, нам это придает с супругой уверенность ночью! Вообще любим это дело смотреть на 24xxx.me выбор роликов классный + категорий очень много различных. Каждый день пополнение видео, советую посмотреть, думаю вам понравится.
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Re: Смотрите ли вы 18+
А кто не смотрит? Хотя я больше предпочитаю интим досуг с реальными красотками. Кстати, хочу посоветовать глянуть, какие есть тут https://vtagilke.com шлюхи Нижнего Тагила, сам частенько подбираю там анкеты красоток, с которыми можно развлекаться. Думаю, вам там какая-то из девиц тоже придётся по вкусу, тем более, они все шикарные и умелые в постели.
- Tixon28
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 23 окт 2018, 20:06
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