Komar » 25 июн 2019, 09:19

Доброе утро. Салюты и пиротехника это замечательный вариант окончания яркого праздника! А вот чтобы он прошел не скучно, рекомендую применить веселые конкурсы на день рождения из статьи на сайте. Мы с друзьями классно повеселились с их помощью, рекомендую.