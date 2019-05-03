Салюты и пиротехника

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Салюты и пиротехника

Новое сообщение Laurent » 03 май 2019, 13:01

Для проведения мероприятия мне нужно купить хорошие салюты и пиротехнику и вот я сейчас ищу где в Новосибирске смогу хорошую пиротехнику купить,можете подсказать ?


Laurent
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Салюты и пиротехника

Новое сообщение Flyer » 03 май 2019, 16:42

Просто смотрите через интернет и думаю что там будет не мало различных компаний которые занимаются продажей,главное выбирать по отзывам.
Flyer
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Салюты и пиротехника

Новое сообщение Alyabyev » 03 май 2019, 22:08

Сейчас вообще трудновато на самом деле купить что либо достойное из пиротехники чтобы качество было хорошим,вот я на пример себе покупал все для того чтобы устроить салют в этом магазине https://xn--54-dlclabvem1dc5b.xn--p1ai в нем есть все без исключения,выбор очень хороший,цены вполне отличные и что самое главное так это то что качество очень радует.
Alyabyev
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Салюты и пиротехника

Новое сообщение mandarinka » 06 май 2019, 23:32

Так а чьего производства пиротехнику то покупали? Как вообще понять какого она качества? А то я никогда толком не брала ее
mandarinka
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Салюты и пиротехника

Новое сообщение tiristor » 07 май 2019, 00:51

Собственно говоря вы пиротехнику можете запросто заказать через интернет в этом https://www.bah.ru/ магазине. Не раз таким образом сам там ее брал и никаких особых сложностей с доставкой и качеством товара не возникало
tiristor
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Салюты и пиротехника

Новое сообщение Komar » 25 июн 2019, 09:19

Доброе утро. Салюты и пиротехника это замечательный вариант окончания яркого праздника! А вот чтобы он прошел не скучно, рекомендую применить веселые конкурсы на день рождения из статьи на сайте дивис ру. Мы с друзьями классно повеселились с их помощью, рекомендую.
Komar
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Re: Салюты и пиротехника

Новое сообщение igordk » 20 авг 2019, 21:47

Главное с такими игрушками быть аккуратно , соблюдать технику безопасности.
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igordk
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Сообщения: 24
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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