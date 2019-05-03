Салюты и пиротехника
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Салюты и пиротехника
Для проведения мероприятия мне нужно купить хорошие салюты и пиротехнику и вот я сейчас ищу где в Новосибирске смогу хорошую пиротехнику купить,можете подсказать ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Салюты и пиротехника
Просто смотрите через интернет и думаю что там будет не мало различных компаний которые занимаются продажей,главное выбирать по отзывам.
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Салюты и пиротехника
Сейчас вообще трудновато на самом деле купить что либо достойное из пиротехники чтобы качество было хорошим,вот я на пример себе покупал все для того чтобы устроить салют в этом магазине https://xn--54-dlclabvem1dc5b.xn--p1ai в нем есть все без исключения,выбор очень хороший,цены вполне отличные и что самое главное так это то что качество очень радует.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Салюты и пиротехника
Так а чьего производства пиротехнику то покупали? Как вообще понять какого она качества? А то я никогда толком не брала ее
- mandarinka
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Салюты и пиротехника
Собственно говоря вы пиротехнику можете запросто заказать через интернет в этом https://www.bah.ru/ магазине. Не раз таким образом сам там ее брал и никаких особых сложностей с доставкой и качеством товара не возникало
- tiristor
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Салюты и пиротехника
Доброе утро. Салюты и пиротехника это замечательный вариант окончания яркого праздника! А вот чтобы он прошел не скучно, рекомендую применить веселые конкурсы на день рождения из статьи на сайте дивис ру. Мы с друзьями классно повеселились с их помощью, рекомендую.
- Komar
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Re: Салюты и пиротехника
Главное с такими игрушками быть аккуратно , соблюдать технику безопасности.
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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