Где вы смотрите фильмы в интернете

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Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение Харман » 04 май 2019, 10:26

Где вы смотрите фильмы в интернете? На каком сайте? А то я нормальный найти не могу везде платные


Харман
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 22:59
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение ВиллиВОнка » 04 май 2019, 12:52

Ну вообще сейчас все бесплатные сайты начинают банить
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение Dima » 04 май 2019, 22:20

Я вот уже несколько лет в интернете ничего не смотрю так как постоянно хожу в кинотеатр, мне вот нравится его посещать так как там очень большой экран и звук хороший. А если хочу что то посмотреть в интернете то смотрю тут http://kino-projekt.com
Dima
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение kozlovvalera » 21 сен 2019, 20:18

Вообще в инете достаточно много сайтов
kozlovvalera
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение Станислав Саргаев » 21 сен 2019, 20:20

Лично мы с женой смотрим фильмы на разных порталах, но вот один очень сильно нам приглянулся из-за того, что там можно смотреть онлайн в хорошем качестве и скачать с торрент что очень удобно. Вот ссылка: https://tartugi.com можете заходить на сайт и выбирать фильм, который вам нравится. Плеер самый удобный из всех я считаю!
Станислав Саргаев
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение docent2019 » 24 дек 2021, 16:53

Здравствуйте, думаете как бы быстрее найти себе хороший фильм или сериал, есть неплохая коллекция фильмов на сайте https://hdrezka.re/novinki/6510-mission-impossible-7.html тут очень не плохая база фильмов которые вы можете посмотреть, я нашел не мало интересного так же только что посмотрел трейлер Миссия: невыполнима 7, теперь ожидаю выхода фильма.
docent2019
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 11 янв 2021, 18:39
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение Davalid » 13 фев 2022, 19:24

ютуб
Davalid
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 фев 2022, 19:21
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