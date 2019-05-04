Где вы смотрите фильмы в интернете
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Где вы смотрите фильмы в интернете
Где вы смотрите фильмы в интернете? На каком сайте? А то я нормальный найти не могу везде платные
- Харман
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 22:59
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете
Ну вообще сейчас все бесплатные сайты начинают банить
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете
Я вот уже несколько лет в интернете ничего не смотрю так как постоянно хожу в кинотеатр, мне вот нравится его посещать так как там очень большой экран и звук хороший. А если хочу что то посмотреть в интернете то смотрю тут http://kino-projekt.com
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете
Вообще в инете достаточно много сайтов
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете
Лично мы с женой смотрим фильмы на разных порталах, но вот один очень сильно нам приглянулся из-за того, что там можно смотреть онлайн в хорошем качестве и скачать с торрент что очень удобно. Вот ссылка: https://tartugi.com можете заходить на сайт и выбирать фильм, который вам нравится. Плеер самый удобный из всех я считаю!
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Где вы смотрите фильмы в интернете
Здравствуйте, думаете как бы быстрее найти себе хороший фильм или сериал, есть неплохая коллекция фильмов на сайте https://hdrezka.re/novinki/6510-mission-impossible-7.html тут очень не плохая база фильмов которые вы можете посмотреть, я нашел не мало интересного так же только что посмотрел трейлер Миссия: невыполнима 7, теперь ожидаю выхода фильма.
- docent2019
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 11 янв 2021, 18:39
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- Davalid
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 фев 2022, 19:21
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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