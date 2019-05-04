Интим игрушки
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Интим игрушки
Почему в сексшопах насадки для увеличения пенисов стали острым дефицитом?
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Интим игрушки
Дачники разобрали, помидорки подвязывать)))
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Интим игрушки
Совсем нет, тысячи их - все в наличии, вы в каких-либо некорректных секс шопах смотрите)) Вот здесь поглядите https://sex-toys.su/penza выбор большой советую заглянуть.
Отличный вариант
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Интим игрушки
Лично я не заморачиваюсь никакими игрушками, потому что для развлечения и разнообразия у меня есть шлюха узбечка - минетчица в Щербинке, которая всегда что-то новое придумает. Рекомендую
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Интим игрушки
Доброго времени суток. А нам нравится использовать игрушки, могу Вам порекомендовать отличный интернет-магазин https://intimshop.online , где сами недавно заказывали интим игрушку и очень довольны как качеством, так и низкими ценами. Персонал здесь вежлив и внимателен, настоящие профессионалы своего дела, всегда готовы помочь и посоветовать, оплата и доставка удобная, так что, можете смело обращаться, серьезный и надежный магазин.
- akrabat
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 10:26
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Re: Интим игрушки
Всем привет. Ну а если у вас вдруг нет постоянного сексуального партнера то проститутки прием ЗД вас отлично развлекут и расслабят. И как раз с ними вы можете попробовать самые смелые эротические фантазии вообще без проблем)
- Karina2019
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 мар 2019, 17:13
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