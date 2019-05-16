Ножи
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Ножи
Всем привет! Очень уж сильно заинтересовала меня покупка японских ножей, шикарно выглядят) Да и такими ножами можно крылья мухам на лету отрезать) Так вот вопрос - где можно купить такие чудо-ножи?
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Ножи
Японские ножи это вообще отдельная тема. Никогда в других ножах не видел столько искусства и практичности. Их вид можно сравнить разве что с произведениями Ван Гога
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Ножи
О. мы как раз для себя не так давно приобрели хорошие японские керамические ножики в магазине https://samura-shop.ru, реально крутая шуточка скажу я для вас) Приятно не лишь то, что они вправду чрезвычайно острые, да и то, что они чрезвычайно классно подступают под интерьер кухни. Кто бы мог подумать, что я буду восхвалять ножики, но это так, они вправду нереально крутые, и веселят не лишь глаз=)
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Ножи
Такие ножи тоже не для всего подходят.
- KristoferUA
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 31 май 2020, 02:58
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Re: Ножи
А я себе наконец-то купил профессиональный нож для филетирования Sico Ergotech 22 см https://iffi.com.ua/catalog/professiona ... -1186.html . Тоже давно на него смотрел. Теперь можно разделывать мясо гораздо быстрее и филе получается особенно ровным.
- Михаил27
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 сен 2019, 12:25
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Re: Ножи
Мы делали под заказ, в компании "Мастер".
- Alex25
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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