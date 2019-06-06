Уникальный букет роз с доставкой, в Питере?
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Уникальный букет роз с доставкой, в Питере?
Познакомился совсем недавно с очень хорошей девушкой и вот хочу сделать ей хороший подарок а именно купить цветы с доставкой и хочу купить какой нибудь необычный букет цветов, где в Питере можно его купить с ДОСТАВКОЙ!?
- Detach
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2019, 18:16
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Re: Уникальный букет роз с доставкой, в Питере?
Букет с доставкой вам надо заказывать на https://www.flowerty.ru я только тут и заказываю их в последнее время ну реально быстро привозят к назначенному времени и цветы всегда свежайшие у них, букеты мне нравятся тоже красиво составленные композиции
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Уникальный букет роз с доставкой, в Питере?
Если вы хотите уникальный букет, то можно заказать свадебный букет из калл, кроме как на свадьбах у нас вообще редко эти цветы можно увидеть, так что выглядеть он будет очень оригинально.
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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