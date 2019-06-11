Выставки
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Выставки
Вы любите искусство? Если да то как вы стараетесь преобщиться к нему, какие галереи посещаете выставки быть может?
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Выставки
burbon писал(а):LVS писал(а):Вы любите искусство? Если да то как вы стараетесь преобщиться к нему, какие галереи посещаете выставки быть может?
Последний раз в эрмитаже был лет 20 назад, любить то люблю но это ничего не меняет
Так у вас сейчас есть снова замечательная возможность приобщиться к искусству, для этого достаточно зайти на сайт https://artforintrovert.ru и почитать там о лекциях, которые они проводят, лекции касаются тем психологии и конечно же искусства, разбирают интересные вопросы, которые казалось бы с течением времени стали еще большими загадками, очень интересно одним словом, я дважды на лекции был
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Выставки
В школьные годы бывали на выставках но с тех пор ни разу
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Выставки
Меня из современного искусства нравится разве что метамодерн, да и то благодаря тесной связи с политическим дискурсом, я стараюсь держать руку на пульсе
- Weelka
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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