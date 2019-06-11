Выставки

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Выставки

Новое сообщение LVS » 11 июн 2019, 20:44

Вы любите искусство? Если да то как вы стараетесь преобщиться к нему, какие галереи посещаете выставки быть может?


LVS
Фанат
 
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Выставки

Новое сообщение Prokl » 12 июн 2019, 19:16

burbon писал(а):
LVS писал(а):Вы любите искусство? Если да то как вы стараетесь преобщиться к нему, какие галереи посещаете выставки быть может?

Последний раз в эрмитаже был лет 20 назад, любить то люблю но это ничего не меняет

Так у вас сейчас есть снова замечательная возможность приобщиться к искусству, для этого достаточно зайти на сайт https://artforintrovert.ru и почитать там о лекциях, которые они проводят, лекции касаются тем психологии и конечно же искусства, разбирают интересные вопросы, которые казалось бы с течением времени стали еще большими загадками, очень интересно одним словом, я дважды на лекции был

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Выставки

Новое сообщение glebushka » 14 сен 2019, 18:57

В школьные годы бывали на выставках но с тех пор ни разу
glebushka
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Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Выставки

Новое сообщение Weelka » 08 май 2021, 22:44

Меня из современного искусства нравится разве что метамодерн, да и то благодаря тесной связи с политическим дискурсом, я стараюсь держать руку на пульсе
Weelka
Писатель
 
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