Prokl » 12 июн 2019, 19:16

burbon писал(а): LVS писал(а): Вы любите искусство? Если да то как вы стараетесь преобщиться к нему, какие галереи посещаете выставки быть может? Последний раз в эрмитаже был лет 20 назад, любить то люблю но это ничего не меняет

Так у вас сейчас есть снова замечательная возможность приобщиться к искусству, для этого достаточно зайти на сайт https://artforintrovert.ru и почитать там о лекциях, которые они проводят, лекции касаются тем психологии и конечно же искусства, разбирают интересные вопросы, которые казалось бы с течением времени стали еще большими загадками, очень интересно одним словом, я дважды на лекции был