Сувенирные подарки

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Сувенирные подарки

Новое сообщение ТониСтарк » 07 июл 2019, 14:26

Посоветуйте хороший магазин сувенирными подарками.


ТониСтарк
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Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Сувенирные подарки

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 07 июл 2019, 20:19

Мне порекомендовала моя подруга,какой магазин, с сувенирными предметами.
ЛюдмилаМарк
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Сувенирные подарки

Новое сообщение olya.bazhenova.77@list.ru » 08 июл 2019, 08:56

Эта идея крутая,не пожалеешь,рано или поздно у тебя все скупят и ты сможешь выйти в плюс,я сама так делала и мне с этим помогли вот эти вот ребята https://www.suveniroved.ru/обращаться тебе к которым я настоятельно рекомендую.
olya.bazhenova.77@list.ru
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Сувенирные подарки

Новое сообщение Karolina » 09 июл 2019, 11:14

Хороший выбор.
Karolina
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Сувенирные подарки

Новое сообщение Marfina » 19 июл 2019, 15:58

Зачем магазин если можно самому сделать подарок папе на др просто и быстро.

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Для оригинального и практичного сувенира следует запастись материалами:

5 пар носков;

небольшая бутылочка любого напитка, в зависимости от предпочтений именинника;

банковские резинки, шпагат, цветная бумага;

пробка от вина, двусторонний скотч;

клей и зубочистка.

Необычный танк легко сделать, если соблюдать пошагово последовательность действий:

Носки раскладывают в один ряд таким способом, чтобы пятка лежала посередине. Скручивают каждый носок в тугой валик, перематывая резинкой, и прикрепляют друг к другу таким способом три пары.

Полученную «танковую гуслю» оборачивают парой носков, вставив один носок в другой.

Горлышко бутылки обматывают шпагатом, закрепляя клеем, таким способом получается башня танка. Из оставшейся пары носков делают сам танк , аккуратно вставляют бутылку в носок и заправляют, разглаживают складочки.

Накладывают танк на гуслю, перевязывают праздничной ленточкой для закрепления.

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Marfina
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 15:53
Откуда: Смоленск
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