Marfina » 19 июл 2019, 15:58

Зачем магазин если можно самому сделать подарок папе на др просто и быстро.

Для оригинального и практичного сувенира следует запастись материалами:

5 пар носков;

небольшая бутылочка любого напитка, в зависимости от предпочтений именинника;

банковские резинки, шпагат, цветная бумага;

пробка от вина, двусторонний скотч;

клей и зубочистка.

Необычный танк легко сделать, если соблюдать пошагово последовательность действий:

Носки раскладывают в один ряд таким способом, чтобы пятка лежала посередине. Скручивают каждый носок в тугой валик, перематывая резинкой, и прикрепляют друг к другу таким способом три пары.

Полученную «танковую гуслю» оборачивают парой носков, вставив один носок в другой.

Горлышко бутылки обматывают шпагатом, закрепляя клеем, таким способом получается башня танка. Из оставшейся пары носков делают сам танк , аккуратно вставляют бутылку в носок и заправляют, разглаживают складочки.

Накладывают танк на гуслю, перевязывают праздничной ленточкой для закрепления.