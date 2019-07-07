Сувенирные подарки
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Сувенирные подарки
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Сувенирные подарки
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Сувенирные подарки
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Сувенирные подарки
- Karolina
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Сувенирные подарки
Для оригинального и практичного сувенира следует запастись материалами:
5 пар носков;
небольшая бутылочка любого напитка, в зависимости от предпочтений именинника;
банковские резинки, шпагат, цветная бумага;
пробка от вина, двусторонний скотч;
клей и зубочистка.
Необычный танк легко сделать, если соблюдать пошагово последовательность действий:
Носки раскладывают в один ряд таким способом, чтобы пятка лежала посередине. Скручивают каждый носок в тугой валик, перематывая резинкой, и прикрепляют друг к другу таким способом три пары.
Полученную «танковую гуслю» оборачивают парой носков, вставив один носок в другой.
Горлышко бутылки обматывают шпагатом, закрепляя клеем, таким способом получается башня танка. Из оставшейся пары носков делают сам танк , аккуратно вставляют бутылку в носок и заправляют, разглаживают складочки.
Накладывают танк на гуслю, перевязывают праздничной ленточкой для закрепления.
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Marfina
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 июл 2019, 15:53
- Откуда: Смоленск
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