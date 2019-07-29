Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

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Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

Новое сообщение DREAD » 29 июл 2019, 19:06

Приучаю сына к компьютеру, и компьютерным играм, и хочу что бы он начал, именно с этого жанра считаю его безобидным.. есть у кого на примете сайт, где собран большой список таких игр и скачать что бы их можно было?


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Re: Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

Новое сообщение FlaxPlayer » 30 июл 2019, 08:18

Мой сын например активно в миникрафт играет.Игрушка хорошая, детская, крови нет, сам проверил перед тем как подпускать его к этой игре.. Могу подсказать, где можно скачать такую игру, многие другие в этом жанре - вот ссылочка на него: https://pc-torrents.net/arkady/ если что.. думаю вашему сыну должны понравится тамошние игрушки!
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Re: Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

Новое сообщение LVS » 12 авг 2019, 19:06

3 дэкшн мне нравится
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Re: Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

Новое сообщение Prokl » 12 авг 2019, 19:09

На игровом портале смотри что за игры, какие новинки, обновления и все остальное в мире игр есть http://game-blog.ru.net там же обзоры можешь читать и всяческую информацию для геймеров, так тебе будет проще даже, сам перед выбором игры читаю обзоры у них
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Re: Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

Новое сообщение Винококур » 01 фев 2023, 21:01

Привет!

Меня тоже игры интересуют, только хочу что-то реальное найти, типа КС Го или Доты

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Re: Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

Новое сообщение nocov » 01 фев 2023, 21:25

Привет! Мне нравится игра КС ГО,я в нее играю несколько лет, но только сейчас узнал, что можно с ее помощьюзарабатывать. Информацию об этом нашел в интересном блоге https://csgo4fun.ru/blog Тут собраны все новости, лайфхаки и так далее по этой игре. Если кому тоже интересна эта тема, то заходите на портал и читайте. Это крутая тема! =@
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