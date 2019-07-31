Сайт знакомств

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Сайт знакомств

Новое сообщение ТониСтарк » 31 июл 2019, 12:01

Посоветуйте мне проверенный сайт знакомств.


ТониСтарк
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Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Сайт знакомств

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 31 июл 2019, 18:26

лично я познакомилась с мужем с соцсетях,у нас все хорошо.
ЛюдмилаМарк
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Сайт знакомств

Новое сообщение olya.bazhenova.77@list.ru » 01 авг 2019, 13:21

Добрый день! Моя подруга кстати вышла замуж за обеспеченного мужчину, а познакомилась она через https://linkyou.ru/теперь у нее все хорошо и прекрасно в личной жизни, советую заглянуть на сайт у них все на высшем уровне, по подбору половинки.
olya.bazhenova.77@list.ru
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Сайт знакомств

Новое сообщение Prokl » 23 сен 2019, 20:33

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Prokl
Фанат
 
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Сайт знакомств

Новое сообщение djum » 21 мар 2020, 13:07

та сейчас все в соцсетях знакомятся

Вон посмотрите по рейтингу на https://geekhacker.ru/rejting-sotsialnyh-setej/ - у фейсбука уже больше 800 млн пользователей.

Так что регистрируйтесь и вперед..

У меня вон двоюродный брат с девушкой познакомился вообще вконтакте, так у них вообще дело к свадьбе идет)

Так что соцсети сейчас рулят :)

djum
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Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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