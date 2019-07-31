djum » 21 мар 2020, 13:07

та сейчас все в соцсетях знакомятся

Вон посмотрите по рейтингу на https://geekhacker.ru/rejting-sotsialnyh-setej/ - у фейсбука уже больше 800 млн пользователей.

Так что регистрируйтесь и вперед..

У меня вон двоюродный брат с девушкой познакомился вообще вконтакте, так у них вообще дело к свадьбе идет)

Так что соцсети сейчас рулят