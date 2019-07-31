Сайт знакомств
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Сайт знакомств
Посоветуйте мне проверенный сайт знакомств.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Сайт знакомств
лично я познакомилась с мужем с соцсетях,у нас все хорошо.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Сайт знакомств
Добрый день! Моя подруга кстати вышла замуж за обеспеченного мужчину, а познакомилась она через https://linkyou.ru/теперь у нее все хорошо и прекрасно в личной жизни, советую заглянуть на сайт у них все на высшем уровне, по подбору половинки.
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Сайт знакомств
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Сайт знакомств
та сейчас все в соцсетях знакомятся
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Так что регистрируйтесь и вперед..
У меня вон двоюродный брат с девушкой познакомился вообще вконтакте, так у них вообще дело к свадьбе идет)
Так что соцсети сейчас рулят
- djum
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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