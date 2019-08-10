Конструктор для мальчика

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Конструктор для мальчика

Новое сообщение Leonn » 10 авг 2019, 17:18

Кто может посоветовать интернет магазин с хорошим выбором конструкторов для детей, хочу приобрести для сына развивающий и увлекательный конструктор. Буду очень признателен за рекомендации и советы.


Leonn
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:07
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Re: Конструктор для мальчика

Новое сообщение feropontova » 10 авг 2019, 19:48

Для деток до одного года лучше купить конструктор из дерева, так как он экологически чистый и безопасный. Кубики - идеальный вариант, особенно если они разноцветные или с рисунками.
feropontova
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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