Конструктор для мальчика
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Конструктор для мальчика
Кто может посоветовать интернет магазин с хорошим выбором конструкторов для детей, хочу приобрести для сына развивающий и увлекательный конструктор. Буду очень признателен за рекомендации и советы.
- Leonn
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:07
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Re: Конструктор для мальчика
Для деток до одного года лучше купить конструктор из дерева, так как он экологически чистый и безопасный. Кубики - идеальный вариант, особенно если они разноцветные или с рисунками.
- feropontova
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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