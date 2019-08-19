Мероприятия в Москве

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Мероприятия в Москве

Новое сообщение Kostara19 » 19 авг 2019, 09:07

Подскажите, какие сейчас в Москве проходят интересные мероприятия? Которые стоят недорого желательно :)


Kostara19
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Сообщения: 16
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Re: Мероприятия в Москве

Новое сообщение Barrracuda » 19 авг 2019, 11:14

Сегодня будет шоу Big Standup, я на него планирую сходить. Если нравится юмор, то тоже сходите :)
Barrracuda
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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