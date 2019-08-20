Украшение .

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Украшение .

Новое сообщение marinabachilo » 20 авг 2019, 22:00

Хочу подарить мужу не дорогое украшение на праздник . Скажите , где можно посмотреть .


marinabachilo
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 авг 2019, 21:53
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Re: Украшение .

Новое сообщение igordk » 20 авг 2019, 22:09

Магазинов много и смотря что дарить . Я так своей супруге приобретаю не дорогие серебряные украшения на ресурсе магазина "Альтаир" https://serebro-altair.ru/ . Большой выбор там и тем более качественно все сделано . Посмотрите , пригодится .
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igordk
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Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Re: Украшение .

Новое сообщение SlaviKR » 17 окт 2019, 09:36

Почему бы не подарить золотой браслет ручного плетения? Я лично себе присмотрел вот такой https://www.rtm-zoloto.com.ua/braslety/ ... niya-53238 не очень дорогой, но качественный браслет, который в следующем месяце планирую заказать)
SlaviKR
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Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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Re: Украшение .

Новое сообщение Skymall » 06 сен 2023, 14:57

Всем привет, как по мне ювелирные украшения это лучший подарок который только может быть. Мы недавно заказывали золотые серьги, поэтому знаю у кого отличный выбор и могу подсказать. Советую вам магазин https://zolotoy-standart.com.ua/catalog/sergi/
Skymall
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Сообщения: 19
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