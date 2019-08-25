Где взять саженцы лиственных деревьев?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где взять саженцы лиственных деревьев?

Новое сообщение Detach » 25 авг 2019, 17:16

Для посадки нужны саженцы лиственных деревьев! У нас большая площадь сгорела недавно.. нужно новые вот сажать.. По Спб, где продают?


Detach
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 18:16
Вернуться к началу

Re: Где взять саженцы лиственных деревьев?

Новое сообщение MyPain » 25 авг 2019, 19:04

Проще всего наладить выращивание сеянцев самостоятельно - особенно дуба!!!
MyPain
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 авг 2019, 08:35
Вернуться к началу

Re: Где взять саженцы лиственных деревьев?

Новое сообщение Phoebe1994 » 17 май 2020, 06:15

А что это вообще такое и зачем?
Phoebe1994
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 14:39
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group