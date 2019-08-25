Где взять саженцы лиственных деревьев?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Где взять саженцы лиственных деревьев?
Для посадки нужны саженцы лиственных деревьев! У нас большая площадь сгорела недавно.. нужно новые вот сажать.. По Спб, где продают?
- Detach
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2019, 18:16
-
Re: Где взять саженцы лиственных деревьев?
Проще всего наладить выращивание сеянцев самостоятельно - особенно дуба!!!
- MyPain
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 15 авг 2019, 08:35
-
Re: Где взять саженцы лиственных деревьев?
А что это вообще такое и зачем?
- Phoebe1994
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 14:39
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7