Доставить цветы на дом в Екб?
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Доставить цветы на дом в Екб?
Кто из Екатеринбурга?Нужна ваша помощь. Нахожусь в командировке, а у жены День рождения через неделю. Кто сможет купить от моего имени ей цветы и отнести по названному мной адресу?
- Detach
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2019, 18:16
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Re: Доставить цветы на дом в Екб?
Укажите в какой именно район нужно доставить цветы, желаемое время и точную дату. А то через неделю понятие растяжимое) с утра лучше всего, перед работой.
- Vimpelcom
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:03
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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