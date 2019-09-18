Доставить цветы на дом в Екб?

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Доставить цветы на дом в Екб?

Новое сообщение Detach » 18 сен 2019, 09:09

Кто из Екатеринбурга?Нужна ваша помощь. Нахожусь в командировке, а у жены День рождения через неделю. Кто сможет купить от моего имени ей цветы и отнести по названному мной адресу?


Detach
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Re: Доставить цветы на дом в Екб?

Новое сообщение Vimpelcom » 18 сен 2019, 11:11

Укажите в какой именно район нужно доставить цветы, желаемое время и точную дату. А то через неделю понятие растяжимое) с утра лучше всего, перед работой.
Vimpelcom
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