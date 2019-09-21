Караоке клуб в Москве
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Караоке клуб в Москве
Хотим с девушкой найти в Москве хороший караоке клуб, кто какие караоке клубы посещал, расскажите о сервисе и звуке. Заранее спасибо.
- Leonn
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:07
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Re: Караоке клуб в Москве
Душевное пение в компании друзей поднимает настроение, способствует снятию стресса и внутреннего напряжения. То насколько хорошо вы поете, совсем не имеет значения.
- feropontova
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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