Караоке клуб в Москве

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Караоке клуб в Москве

Новое сообщение Leonn » 21 сен 2019, 01:43

Хотим с девушкой найти в Москве хороший караоке клуб, кто какие караоке клубы посещал, расскажите о сервисе и звуке. Заранее спасибо.


Leonn
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Сообщения: 42
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Re: Караоке клуб в Москве

Новое сообщение feropontova » 21 сен 2019, 04:30

Душевное пение в компании друзей поднимает настроение, способствует снятию стресса и внутреннего напряжения. То насколько хорошо вы поете, совсем не имеет значения.
feropontova
Читатель
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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