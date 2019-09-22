Какие кольца взять на помолвку?

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Какие кольца взять на помолвку?

Новое сообщение GHazan » 22 сен 2019, 11:26

Ребят, ну нужна ваша помощь. Насчет обручальных колец то понятно, а что с кольцами на помолвку? Какие нужны? Вот моя не знает, и я тоже, одна надежда на форумчан.


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Re: Какие кольца взять на помолвку?

Новое сообщение TukTuk » 22 сен 2019, 13:36

Да точно такие же кольца как на свадьбу возьмите и все. С помолвкой особо не заморачивайтесь, это же не самое главное - лучше отложить побольше денег на свадьбу.
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Re: Какие кольца взять на помолвку?

Новое сообщение lynaaa » 22 сен 2019, 17:18

У них https://www.unevie.ru продается серия колец под помолвку, советую посмотреть. Кольца довольно недорогие, так что думаю по вашему бюджету не сильно ударит покупка. Может даже сразу и обручальные возьмете у них же, тоже недорогие есть.
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Re: Какие кольца взять на помолвку?

Новое сообщение Alexy » 22 ноя 2019, 16:54

Это, пожалуй, один из наиболее щепетильных свадебных вопросов. Кольца - символ любви, семьи и выбирать их всегда сложно. Советую запастись терпеньем и следовать советам http://inosmi.info/pomolvochnye-koltsa-kak-vybrat-i-gde-kupit.html. Рекомендации в интернете позволят решить проблему куда быстрее, чем личные умозаключения.

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