Какие кольца взять на помолвку?
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Какие кольца взять на помолвку?
Ребят, ну нужна ваша помощь. Насчет обручальных колец то понятно, а что с кольцами на помолвку? Какие нужны? Вот моя не знает, и я тоже, одна надежда на форумчан.
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GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Какие кольца взять на помолвку?
Да точно такие же кольца как на свадьбу возьмите и все. С помолвкой особо не заморачивайтесь, это же не самое главное - лучше отложить побольше денег на свадьбу.
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TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Какие кольца взять на помолвку?
У них https://www.unevie.ru продается серия колец под помолвку, советую посмотреть. Кольца довольно недорогие, так что думаю по вашему бюджету не сильно ударит покупка. Может даже сразу и обручальные возьмете у них же, тоже недорогие есть.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Re: Какие кольца взять на помолвку?
Это, пожалуй, один из наиболее щепетильных свадебных вопросов. Кольца - символ любви, семьи и выбирать их всегда сложно. Советую запастись терпеньем и следовать советам http://inosmi.info/pomolvochnye-koltsa-kak-vybrat-i-gde-kupit.html. Рекомендации в интернете позволят решить проблему куда быстрее, чем личные умозаключения.
- Alexy
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 17 окт 2019, 21:09
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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