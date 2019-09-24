Как удлинить ствол на винтовке?
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Как удлинить ствол на винтовке?
Хочу на своей пневматической винтовке MP 60 удлинить ствол, каким способом можно это сделать, без колхоза? Я уже много чего по этой теме прочитал и многие пишут про надульники, но я что-то не вижу чтобы их продавала хоть где-нибудь.
- GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Как удлинить ствол на винтовке?
Блин, зачем это вообще тебе надо?? Вот что может дать удлинение ствола, какие преимущества? Я и сам владею винтовкой MP-812 и никак не могу понять. Ни на скорострельность, ни на отдачу это никак не повлияет.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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