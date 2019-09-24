GHazan » 24 сен 2019, 09:03

Хочу на своей пневматической винтовке MP 60 удлинить ствол, каким способом можно это сделать, без колхоза? Я уже много чего по этой теме прочитал и многие пишут про надульники, но я что-то не вижу чтобы их продавала хоть где-нибудь.