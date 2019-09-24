Как удлинить ствол на винтовке?

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Как удлинить ствол на винтовке?

Новое сообщение GHazan » 24 сен 2019, 09:03

Хочу на своей пневматической винтовке MP 60 удлинить ствол, каким способом можно это сделать, без колхоза? Я уже много чего по этой теме прочитал и многие пишут про надульники, но я что-то не вижу чтобы их продавала хоть где-нибудь.


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Re: Как удлинить ствол на винтовке?

Новое сообщение lynaaa » 24 сен 2019, 11:30

Блин, зачем это вообще тебе надо?? Вот что может дать удлинение ствола, какие преимущества? Я и сам владею винтовкой MP-812 и никак не могу понять. Ни на скорострельность, ни на отдачу это никак не повлияет.
lynaaa
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