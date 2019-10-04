Вопрос по фарфору

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Вопрос по фарфору

Новое сообщение TukTuk » 04 окт 2019, 09:37

Всем привет. Подскажите пожалуйста фирму в Москве, в которую можно обратиться для изготовления фарфоровых чашек на заказ? Также нам надо нанести определенный рисунок на чашки.


TukTuk
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Re: Вопрос по фарфору

Новое сообщение GHazan » 04 окт 2019, 11:32

Так я не понял, вам надо полностью с нуля сделать чашки или просто нанести на них свой рисунок? Просто по деньгам выгоднее будет купить готовые однотонные чашки, и потом на них рисунок сделать.
GHazan
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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