Вопрос по фарфору
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вопрос по фарфору
Всем привет. Подскажите пожалуйста фирму в Москве, в которую можно обратиться для изготовления фарфоровых чашек на заказ? Также нам надо нанести определенный рисунок на чашки.
- TukTuk
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
-
Re: Вопрос по фарфору
Так я не понял, вам надо полностью с нуля сделать чашки или просто нанести на них свой рисунок? Просто по деньгам выгоднее будет купить готовые однотонные чашки, и потом на них рисунок сделать.
- GHazan
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: GHazan и гости: 6