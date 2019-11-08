Какие самые лучшие аркады на Андроид?
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Какие самые лучшие аркады на Андроид?
Не давно удалились все игры не хочу заново скачивть и проходить их! подскажите любимые ваши игры на андроид!
- Another Life
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 16:44
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Re: Какие самые лучшие аркады на Андроид?
Мой говорящий Том самая нормальная и играимая,несколько игр в одной
- Painer
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 авг 2019, 08:34
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Re: Какие самые лучшие аркады на Андроид?
Аркады можно назвать лучшими, "таймкиллерами")). Самые популярные и красочные это KungFu Warrior и Night Ride на мой взгляд... ... Топ игр для Android в жанре "аркады можешь найти тут: http://yourdroid.ru/arkady/ популярные игры на андроид и лучшие игры на андроид, именно там..
- TauRus
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 15:13
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Re: Какие самые лучшие аркады на Андроид?
Что-то я много игр на андроиде перебрал и все как-то надоело. Хочу что-то интересное на компе поиграть...
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Какие самые лучшие аркады на Андроид?
Я для развлечения попробовал игры квадроциклы https://gamegude.com/igry-po-kategoriyam/igry-pro-kvadrotsikly, потому что остальное уже изрядно надоело. Долгое время играл в WOT, но он тоже в последнее время вызывает лишь нервы, потому что заходишь и постоянно сливаешься.
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Какие самые лучшие аркады на Андроид?
Вот тут хороший список лучших игр на Андройд https://gamefoliant.ru/android-game/ а так же множество кодов от них, моды и многое другое.
- Wlk23
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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