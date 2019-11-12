Выпускной
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Выпускной
Где провести выпускной для 11 класса, чтобы он был недорогим, но ребята его на всю жизнь запомнили?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Выпускной
Настоятельно рекомендую Вам посовещаться по поводу того, где провести выпускной для 11 класса, с представителями данной организации https://sushi-catering.ru/kulinarnyj-ma ... vypusknoj/ . Они выберут наилучшее место, и проведут там мастер-класс. Все гости будут заняты полезным делом, и от души повеселятся.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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