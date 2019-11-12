Выпускной

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Выпускной

Новое сообщение gambit » 12 ноя 2019, 10:52

Где провести выпускной для 11 класса, чтобы он был недорогим, но ребята его на всю жизнь запомнили?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Выпускной

Новое сообщение wenow » 12 ноя 2019, 11:30

Настоятельно рекомендую Вам посовещаться по поводу того, где провести выпускной для 11 класса, с представителями данной организации https://sushi-catering.ru/kulinarnyj-ma ... vypusknoj/ . Они выберут наилучшее место, и проведут там мастер-класс. Все гости будут заняты полезным делом, и от души повеселятся.
wenow
Читатель
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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