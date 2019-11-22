Огурцы для посадки

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Огурцы для посадки

Новое сообщение Arletremi » 22 ноя 2019, 12:27

Кто может посоветовать какой-то новый современный сорт огурца, который будет давать хороший урожай?


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Re: Огурцы для посадки

Новое сообщение Candori » 22 ноя 2019, 14:52

Я вот тоже уже давно мечтаю найти что-то подобное, но пока ничего не выходит
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Re: Огурцы для посадки

Новое сообщение Dalefu » 22 ноя 2019, 18:30

Candori писал(а):Я вот тоже уже давно мечтаю найти что-то подобное, но пока ничего не выходит

А что вообще в этом может быть сложного и что именно не получается? Может вы просто использовали какой-то неподходящий сорт, далеко ведь не всякий сорт одинаково подходит открытого грунта и теплицы - вот, если интересно, почитайте статью: https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/ovoshh ... plits.html про самый ранний сорт огурцов для теплицы. Там же сразу есть рекомендации по выращиванию, так что нужно будет просто четко следовать инструкциям и все будет хорошо.

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Re: Огурцы для посадки

Новое сообщение Solonin » 07 фев 2020, 12:36

Я вот тоже думаю что-то посадить на даче, чтобы с пользой было!
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Re: Огурцы для посадки

Новое сообщение Vanya_vanya » 07 фев 2020, 17:52

Да посадить можно много чего, лишь бы толк от этого был. У меня тоже мечта выращивать что-то полезное и редкое. Вот недавно узнал, что такое макадамии на сайте https://agronom.expert/posadka/sad/plodovye/kostochkovye/oreh/makadamiya.html. Оказывается, это самый дорогой орех в мире и как все орехи очень полезен для нашего организма. Я лично хочу попробовать, но здесь необходимо приложить массу усилий.
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Re: Огурцы для посадки

Новое сообщение Komar » 08 май 2020, 17:05

А мне помогла информация из интернета узнать, как правильно выращивать огурцы формирование куста в теплице в этой https://nashsadovod.ru/ogurtsy/kak-formirovat статье нашел. Схема формировки огурцов в теплице из поликарбоната похожа на грунтовое формирование, но имеет некоторые нюансы. Выглядит это так:

- У первых 3—4 листиков следует удалить все побеги.

- В следующем ярусе (пазухах очередных 3—4 листьев) избавляются от всех боковых побегов, сохраняя завязи.

- Далее следует удалить все листочки до первой завязи. Там, где появилась завязь, листья не трогать.

- На следующем ярусе оставляются завязи, а побеги прищипываются после первого листа.

- На очередном ярусе оставляются завязи и побеги с двумя листами.

- На следующем ярусе оставляется по 3 завязи и по три листа на побегах.

На портале Наш Садовод еще много полезного нашел. Рекомендую.

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