Komar » 08 май 2020, 17:05

А мне помогла информация из интернета узнать, как правильно выращивать огурцы формирование куста в теплице в этой https://nashsadovod.ru/ogurtsy/kak-formirovat статье нашел. Схема формировки огурцов в теплице из поликарбоната похожа на грунтовое формирование, но имеет некоторые нюансы. Выглядит это так:

- У первых 3—4 листиков следует удалить все побеги.

- В следующем ярусе (пазухах очередных 3—4 листьев) избавляются от всех боковых побегов, сохраняя завязи.

- Далее следует удалить все листочки до первой завязи. Там, где появилась завязь, листья не трогать.

- На следующем ярусе оставляются завязи, а побеги прищипываются после первого листа.

- На очередном ярусе оставляются завязи и побеги с двумя листами.

- На следующем ярусе оставляется по 3 завязи и по три листа на побегах.

На портале Наш Садовод еще много полезного нашел. Рекомендую.