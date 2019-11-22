Огурцы для посадки
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Огурцы для посадки
- Arletremi
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Огурцы для посадки
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Candori
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Огурцы для посадки
Candori писал(а):Я вот тоже уже давно мечтаю найти что-то подобное, но пока ничего не выходит
А что вообще в этом может быть сложного и что именно не получается? Может вы просто использовали какой-то неподходящий сорт, далеко ведь не всякий сорт одинаково подходит открытого грунта и теплицы - вот, если интересно, почитайте статью: https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/ovoshh ... plits.html про самый ранний сорт огурцов для теплицы. Там же сразу есть рекомендации по выращиванию, так что нужно будет просто четко следовать инструкциям и все будет хорошо.
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Dalefu
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Огурцы для посадки
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Огурцы для посадки
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Огурцы для посадки
- У первых 3—4 листиков следует удалить все побеги.
- В следующем ярусе (пазухах очередных 3—4 листьев) избавляются от всех боковых побегов, сохраняя завязи.
- Далее следует удалить все листочки до первой завязи. Там, где появилась завязь, листья не трогать.
- На следующем ярусе оставляются завязи, а побеги прищипываются после первого листа.
- На очередном ярусе оставляются завязи и побеги с двумя листами.
- На следующем ярусе оставляется по 3 завязи и по три листа на побегах.
На портале Наш Садовод еще много полезного нашел. Рекомендую.
- Komar
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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