Китайский бисер

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Китайский бисер

Новое сообщение Rokkersha » 08 апр 2020, 13:37

Всем привет. Меня заинтересовала возможность сэкономить денежки на покупке в интернете бисера и наборов для вышивания. Ознакомилась с ценовой политикой и пока только на этой https://jbizhu.ru/category/kitayskiy-biser/ странице нашла подробную информацию, как купить китайский бисер в ассортименте и получить его с доставкой по стране. Скажите, приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этой компанией в онлайн режиме? Было бы неплохо обсудить прямо сейчас эту тему, и я рассчитываю на ваши ответы и высказанные мнения.


Rokkersha
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Re: Китайский бисер

Новое сообщение djum » 11 ноя 2020, 12:59

ну если вам нужно подешевле, то китайский бисер лучше в Китае заказывать:)

Моя вот жена всякое рукоделие там заказывает. Там и выбор огромный, и цены нормальные.

А еще я ей поставил на телефон приложение на компьютер по Али, что качнул с https://softcatalog.info/ru/programmy/a ... kompyutera, так вообще удобно... Никогда не пропускает разные купоны и скидки.

И кстати там сегодня, 11 ноября огромные скидки на все, так что вперед, не пропустите!!!

djum
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