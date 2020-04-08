djum » 11 ноя 2020, 12:59

ну если вам нужно подешевле, то китайский бисер лучше в Китае заказывать:)

Моя вот жена всякое рукоделие там заказывает. Там и выбор огромный, и цены нормальные.

А еще я ей поставил на телефон приложение на компьютер по Али, что качнул с https://softcatalog.info/ru/programmy/a ... kompyutera , так вообще удобно... Никогда не пропускает разные купоны и скидки.

И кстати там сегодня, 11 ноября огромные скидки на все, так что вперед, не пропустите!!!