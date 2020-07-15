Сад на даче

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Сад на даче

Новое сообщение Solonin » 15 июл 2020, 15:51

Хочу посадить несколько деревьев на даче. Что посоветуете???


Solonin
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
Вернуться к началу

Re: Сад на даче

Новое сообщение Vanya_vanya » 15 июл 2020, 19:53

Добрый день, обратите внимание на то, как цветет слива. Это очень красивое дерево, у которого есть свои особенности. Невозможно представить дачный сад без сливовых деревьев. Конечно, сливы желтых сортов проигрывают в популярности синим. А так у меня лично на даче очень много овощей, в основном это помидоры, огурцы, горох и перец... Всего хватает с головой, чтобы летом питаться качественными продуктами!!!
Vanya_vanya
Читатель
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group