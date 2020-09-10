Таргетинг

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Таргетинг

Новое сообщение JART88 » 10 сен 2020, 22:43

Где найти человека, способного заняться настройкой рекламы и раскруткой в социальных сетеях? Таргетинг популярная тема,действенная, но я ничего не понимаю, так что прошу помочь советом или консультацией!


JART88
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 авг 2020, 15:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group