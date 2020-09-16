арка из шаров

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арка из шаров

Новое сообщение mitogi » 16 сен 2020, 23:04

Добрый вечер!

Нужно оформить венчальную арку, хотим сделать из шариков) Подскажите, пожалуйста, хорошие магазины)



mitogi
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 14:49
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Re: арка из шаров

Новое сообщение an_osov » 16 сен 2020, 23:13

Здравствуйте, мои друзья заказывали оформление шариками свадьбы https://felicita-flowers.dp.ua/ru-ru/dnepr/balloons/svadebnoe-oformlenie-sharami/ в магазине felicita. Это настоящий рай воздушных шаров :D Ассортимент нереально большой, можно на целый день засесть в каталог. Очень приятные цены, сейчас это большая редкость! Еще у них есть свежие цветы, там тоже столько красоты - дарить и дарить!

Рекомендую обратиться к ним!

an_osov
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 16:04
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