Нужно оформить венчальную арку, хотим сделать из шариков) Подскажите, пожалуйста, хорошие магазины)
арка из шаров
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арка из шаров
Добрый вечер!
- mitogi
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 авг 2020, 14:49
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Re: арка из шаров
Здравствуйте, мои друзья заказывали оформление шариками свадьбы https://felicita-flowers.dp.ua/ru-ru/dnepr/balloons/svadebnoe-oformlenie-sharami/ в магазине felicita. Это настоящий рай воздушных шаров Ассортимент нереально большой, можно на целый день засесть в каталог. Очень приятные цены, сейчас это большая редкость! Еще у них есть свежие цветы, там тоже столько красоты - дарить и дарить!
Рекомендую обратиться к ним!
- an_osov
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 26 июн 2020, 16:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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