подарок любимой

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

подарок любимой

Новое сообщение mitogi » 20 сен 2020, 12:36

Привет, посоветуйте, пожалуйста магазин, где можно купить букет и игрушку к нему, чтобы они смотрели стильно и нежно)


mitogi
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 14:49
Вернуться к началу

Re: подарок любимой

Новое сообщение an_osov » 20 сен 2020, 15:39

Здравствуйте, стильно и нежно это однозначно об этом магазине https://xn----dtbajcob4axem2a3c0h.dp.ua/ru-ru/. Здесь можно выбрать букет и подобрать игрушку, как вам и нужно) У них очень большой выбор, заказываю в этом магазине своей жене часто, поэтому знаю, что ассортимент у них очень богатый, хотя за полгода еще не все перелистал) Также работает своевременная доставка, которая не может не радовать! ;)
an_osov
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 16:04
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group