подарок любимой
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подарок любимой
Привет, посоветуйте, пожалуйста магазин, где можно купить букет и игрушку к нему, чтобы они смотрели стильно и нежно)
- mitogi
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 авг 2020, 14:49
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Re: подарок любимой
Здравствуйте, стильно и нежно это однозначно об этом магазине https://xn----dtbajcob4axem2a3c0h.dp.ua/ru-ru/. Здесь можно выбрать букет и подобрать игрушку, как вам и нужно) У них очень большой выбор, заказываю в этом магазине своей жене часто, поэтому знаю, что ассортимент у них очень богатый, хотя за полгода еще не все перелистал) Также работает своевременная доставка, которая не может не радовать!
- an_osov
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26 июн 2020, 16:04
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