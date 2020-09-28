Цветы

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Цветы

Новое сообщение Hamur » 28 сен 2020, 17:43

Ребят, а вам больше нравится дарить, или получать цветы в подарок ? )


Hamur
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Re: Цветы

Новое сообщение Hrelep » 28 сен 2020, 17:47

В силу гендерной принадлежности мне цветы никто не дарит. Вот такая вот несправедливость! )) Но дарить красивый букет девушке само по себе приятно. Особенно, когда этот букет действительно соответствует моменту и выглядит не менее потрясающе, чем одариваемая особа. ) Потому стараюсь покупать букеты только в проверенных местах . Особенно хорошо себя зарекомендовал цветочный магазин https://royalflora.net/ru-ru/rubtsovsk/ , где я нашел самые свежие и оригинальные букеты по вполне разумным ценам. Да еще и доставка есть, что мне очень нравится. Не всегда есть возможность вручить букет лично. Да и просто везти его через половину города крайне не удобно.
Hrelep
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