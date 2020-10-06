LOLA123 » 06 окт 2020, 10:41

Думаю, что всё-таки лучше делать на заказ в каком-то ателье или печатном дворе. Не очень много магазинов осталось, которые занимаются мастерами и вообще плакатами. Хотя, вдруг кто-то посоветует вам)