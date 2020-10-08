Спать
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Спать
Как вообще проститутки могут спать с таким большим количеством мужиков? Это же все там растянутое такое, да?
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Filipov Valeriy
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: Спать
Ты наверное с анатомией вообще не знаком, раз такое спрашиваешь. Дело в том, что вагина эластичная и растягивается с легкостью до нужных размеров, а потом возвращается в прежнее положение. Если женщина меняет часто партнеров, то это вредит ее здоровью, но никак не отображается на состоянии вагины. Ну немного может растянуться, если использовать большие агрегаты, как это делают проститутки, а так все норм.
- ЕвгенийБ
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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