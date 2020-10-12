шок
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шок
Я сегодня был настолько шокирован вы даже себе не представляете. Снял я себе значит шлюху, и приезжает вот эта барышня http://prostitutkipitera24.uno/zarina-13/ , и это моя бывшая представляете, я конечно был в шоке что она проституткой стала, но не упустил возможности трахнуть ее еще раз.
- Евгений Артёмович
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 08 окт 2020, 14:14
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