День когда написана моя судьба фильм

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День когда написана моя судьба фильм

Новое сообщение kira » 13 окт 2020, 22:54

Обожаю турецкие драматические сериалы. Вчера начала смотреть День когда написана моя судьба https://powerserial.club/5853-den-kogda-napisana-moja-sudba-1-2-sezon.html. Это история, которая происходит в Антакье, где проживает совсем обыкновенная семья Йорюкхан. Главной героиней является девушка из этой ничем непримечательной семьи. Она встретится с парнем, и после этого они переживут немало горестей и серьезных испытаний. Что касается мужчины, то несмотря на его успехи, жизнь его была однообразной и скучной. Однако, судьба знакомит его с женщиной. Я плачу...Рекомендую к просмотру


kira
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