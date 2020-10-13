День когда написана моя судьба фильм
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День когда написана моя судьба фильм
Обожаю турецкие драматические сериалы. Вчера начала смотреть День когда написана моя судьба https://powerserial.club/5853-den-kogda-napisana-moja-sudba-1-2-sezon.html. Это история, которая происходит в Антакье, где проживает совсем обыкновенная семья Йорюкхан. Главной героиней является девушка из этой ничем непримечательной семьи. Она встретится с парнем, и после этого они переживут немало горестей и серьезных испытаний. Что касается мужчины, то несмотря на его успехи, жизнь его была однообразной и скучной. Однако, судьба знакомит его с женщиной. Я плачу...Рекомендую к просмотру
- kira
- Читатель
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- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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