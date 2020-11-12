Пицца
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Пицца
Что можно приготовить на скорую руку, когда приходят гости?
- АЛЯ ВИКТОРОВНА
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 12:49
-
Re: Пицца
Мы живем в 21 веке, зачем что-то готовить? У меня вариант поярче для вас — заказать пицца николаев. Быстрая доставка прямо к Вам домой. Большой выбор на любой вкус, и с грибами, и с колбасками, и с курицей. Нужно только позвонить или зайти на их сайт. Экономия и времени и сил. Так что, бросайте свой фартук и выбирайте.
- Ангелина
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 14:12
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5