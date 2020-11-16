Если честно, очень понравилось, по этому решили с супругом попробовать дома в компании наших друзей поиграть в настольные игры. Вот интересуюсь тем где в Москве купить настольные игры, каким вообще предложениям имеет смысл доверится?
Кто пробовал играть в настольные игры?
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Кто пробовал играть в настольные игры?
Ездила на днях к сестре в гости, в итоге играли там парами в настольную игру, кажется называлась она Эстория.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: Кто пробовал играть в настольные игры?
Чтоб еще понять что вы имеете ввиду под настольные игры...
Собственно тут и монополия, и шахматы, и шашки и куча других игр относятся к таковым.
По поводу игры, я лично обожаю НАРДЫ.
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Кармен
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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Re: Кто пробовал играть в настольные игры?
Я последние пару лет подсели на настольные игры, и честно говоря играю последнее время именно в серию игр Мертвый Сезон, причем именно сейчас играю в Войну Колонии.
По факту обращу внимание что нынче в специализированных магазинах можно найти предложения как таковые. По сути сейчас покупаю именно игры Территория Игр, как раз этот интернет магазин настольных игр один из лучших, при этом ассортимент представленных там ролевых игр удовлетворит запросы даже самого изысканного.
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Дикий
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 12:17
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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