Где найти новинки музыки

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Где найти новинки музыки

Новое сообщение Dalefu » 29 ноя 2020, 11:33

Кто может посоветовать нормальный сайт, на котором можно найти последние новинки музыки, а то надоело искать песни по всему интернету.


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Re: Где найти новинки музыки

Новое сообщение Arletremi » 29 ноя 2020, 14:27

Зачем же искать по всей сети - сейчас на ютюбе можно найти все, что угодно
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Re: Где найти новинки музыки

Новое сообщение Candori » 29 ноя 2020, 17:08

Так на ютюбе там не просто музыка - там клипы, а их смотреть не всегда удобно, да и по весу они значительно тяжелее. Так что, лично на мой взгляд, проще сразу зайти на этот портал: https://mp3uk.net/ и спокойно скачивать свою любимую музыку.
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