Где найти новинки музыки
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Где найти новинки музыки
Кто может посоветовать нормальный сайт, на котором можно найти последние новинки музыки, а то надоело искать песни по всему интернету.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Где найти новинки музыки
Зачем же искать по всей сети - сейчас на ютюбе можно найти все, что угодно
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Где найти новинки музыки
Так на ютюбе там не просто музыка - там клипы, а их смотреть не всегда удобно, да и по весу они значительно тяжелее. Так что, лично на мой взгляд, проще сразу зайти на этот портал: https://mp3uk.net/ и спокойно скачивать свою любимую музыку.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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