Сувениры

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Сувениры

Новое сообщение Semenka » 10 дек 2020, 14:03

Посоветуйте хороший магазин сувенирными подарками.


Semenka
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 окт 2019, 15:53
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Re: Сувениры

Новое сообщение Katirina_Varnava » 10 дек 2020, 14:04

А вы с какого города ?

Просто у нас в городе на каждом повороте сувениры

Katirina_Varnava
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:03
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Re: Сувениры

Новое сообщение Кака » 10 дек 2020, 14:06

Добрый день.

Есть krasnodar.greenelki.ru/category/nabory-sharov/. Это не совсем сувениры, но тут много новогодних наборов на елку и не только. Тоже может стать хорошим сувениром на Новый год :friends:

Кака
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:05
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