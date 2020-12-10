Сувениры
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Сувениры
Посоветуйте хороший магазин сувенирными подарками.
- Semenka
- Читатель
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 28 окт 2019, 15:53
-
Re: Сувениры
А вы с какого города ?
Просто у нас в городе на каждом повороте сувениры
- Katirina_Varnava
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:03
-
Re: Сувениры
Добрый день.
Есть krasnodar.greenelki.ru/category/nabory-sharov/. Это не совсем сувениры, но тут много новогодних наборов на елку и не только. Тоже может стать хорошим сувениром на Новый год
- Кака
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:05
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8