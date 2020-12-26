Неваляшка » 26 дек 2020, 12:05

Запекала тут курицу под шубкой из грибов, помидор и сыра. Получилась сухая, хотя само сочетание очень интересное, хотелось бы повторить. Что можно еще в рецепт добавить, чтобы мясо не было сухим?