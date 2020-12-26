Рецепты

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Рецепты

Новое сообщение Неваляшка » 26 дек 2020, 12:05

Запекала тут курицу под шубкой из грибов, помидор и сыра. Получилась сухая, хотя само сочетание очень интересное, хотелось бы повторить. Что можно еще в рецепт добавить, чтобы мясо не было сухим?


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Laluna

Новое сообщение Laluna » 26 дек 2020, 13:10

Я обычно когда запекаю что-то, обязательно сметану добавляю слоем или майонез, если сметаны нет. Хотя курица сама по себе сухая, я думаю, вам ее предварительно надо помариновать в чем-то жирном. Или, как вариант - мясная запеканка с грибами, там в рецепт тоже входит курица, грибы, лук и так далее. Но курица кусочками режется, а не целой грудкой, поэтому получается очень даже сочной, моим нравится.
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Laluna
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