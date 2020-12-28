Фотограф

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Фотограф

Новое сообщение Laluna » 28 дек 2020, 10:28

Мне нужен специалист по портретной съемке, который сможет посмотреть на человека и сам ему придумать образ. Хочу сестре подарить фотосессию, подскажите мне такого профессионала?


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Laluna
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Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 28 дек 2020, 10:47

К сожалению, по портретной съемке не подскажу, ни разу не была на такой фотосессии, мне интересны семейные и детские форматы. Но могу подсказать, где поискать. Я когда для себя фотографа подбирала, заходила вот сюда https://handshaker.by/catalog/fotografy , смотрела профиль и по предлагаемым услугам. Вам тоже можно так сделать, очень удобно, потому что и цена на за работу сразу указана, не будет неожиданностей.
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Неваляшка
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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