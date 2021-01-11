Lineage 2
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Lineage 2
Подруга позвонила тут вся в слезах, ее бросил парень, нашел себе кого-то по переписке в игре. А разве такое бывает? Я думала, что найти кого-то можно на сайте знакомств, но уж никак не через игру, они что, там общаются? Мой тоже просто играет, я теперь даже переживать начала.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Lineage 2
Ну а вы как думали, если игра сетевая, то игрокам надо как-то действия свои координировать, так что да, люди списываются. Знаю даже пару историй, когда одинокие люди через игру находили свое счастье. Общались вот здесь http://forum.multiworld.ws/ через форум и потом общение переводили дальше, сначала куда-нибудь в соцсети, а потом уже и в реале встречались, одна пара так умудрилась пожениться.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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