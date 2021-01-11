Laluna » 11 янв 2021, 13:58

Подруга позвонила тут вся в слезах, ее бросил парень, нашел себе кого-то по переписке в игре. А разве такое бывает? Я думала, что найти кого-то можно на сайте знакомств, но уж никак не через игру, они что, там общаются? Мой тоже просто играет, я теперь даже переживать начала.