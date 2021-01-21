Недорогие, но стильные очки. Не знаю где купить

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Недорогие, но стильные очки. Не знаю где купить

Новое сообщение polinalaxtanova » 21 янв 2021, 20:10

Хочу купить себе хорошие, стильные очки, но вот где это лучше сделать - не знаю. Что мне посоветуете? Цены в нашем городе не особо радуют в последнее время, да и выбор так сказать не самый лучший товара.


polinalaxtanova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 янв 2021, 20:09
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