polinalaxtanova » 21 янв 2021, 20:10

Хочу купить себе хорошие, стильные очки, но вот где это лучше сделать - не знаю. Что мне посоветуете? Цены в нашем городе не особо радуют в последнее время, да и выбор так сказать не самый лучший товара.