Недорогие, но стильные очки. Не знаю где купить
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Недорогие, но стильные очки. Не знаю где купить
Хочу купить себе хорошие, стильные очки, но вот где это лучше сделать - не знаю. Что мне посоветуете? Цены в нашем городе не особо радуют в последнее время, да и выбор так сказать не самый лучший товара.
- polinalaxtanova
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 янв 2021, 20:09
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