как выбрать гитару

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

как выбрать гитару

Новое сообщение yulya14 » 19 мар 2021, 14:55

Всем привет! Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание при выборе гитары ? Я новичок и не хотелось бы потратить деньги в пустую


yulya14
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:29
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group