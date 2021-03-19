как выбрать гитару
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как выбрать гитару
Всем привет! Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание при выборе гитары ? Я новичок и не хотелось бы потратить деньги в пустую
- yulya14
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:29
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