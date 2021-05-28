массаж

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массаж

Новое сообщение vinson » 28 май 2021, 15:14

Подскажите СПА салон где делают массаж лица, стоп и спины?


vinson
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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Re: массаж

Новое сообщение samson » 28 май 2021, 15:16

Здравствуйте. Могу вам посоветовать обратится за массажем в этот СПА салон https://royalthaispa.com.ua/ . Уже много месяцев хожу к ним и чувствую себя на все 100. Раньше постоянно болела спина из-за сидячего образа жизни, а теперь всё отлично
samson
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