массаж
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массаж
Подскажите СПА салон где делают массаж лица, стоп и спины?
- vinson
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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Re: массаж
Здравствуйте. Могу вам посоветовать обратится за массажем в этот СПА салон https://royalthaispa.com.ua/ . Уже много месяцев хожу к ним и чувствую себя на все 100. Раньше постоянно болела спина из-за сидячего образа жизни, а теперь всё отлично
- samson
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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